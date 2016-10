Wiesentheid / Würzburg: Weitere Aussagen im Wiesentheid-Prozess erwartet

Nächster Verhandlungstag zur brutalen Messerattacke von Wiesentheid. Nachdem der 20-jährige Hauptangeklagte bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, könnte am Dienstag jetzt der 19-jährige Mitangeklagte aussagen. Die beiden jungen Männer hatten Anfang des Jahres die Ex-Freundin des Hauptangeklagten in den Schlosspark in Wiesentheid gelockt. Als die ihm dort deutlich klar machte, dass die Beziehung endgültig vorbei sei, stach er mit einem Messer brutal auf Hals, Kopf und Nacken der jungen Frau ein.Die 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und ist seitdem teilweise gelähmt. Ob sie am Dienstag aussagen wird, ist unklar. Ihr Rechtsanwalt hatte bereits mitgeteilt, dass sie davor große Angst habe.

