Würzburg: Rettungsschwimmer-Ausbildung in Gefahr

Foto: DLRG

DLRG sieht Rettungschwimmer- und Tauchausbildung in Würzburg in Gefahr. Die Retter kritisieren die Entscheidung des Würzburger Kreistages die tiefste Stelle im neuen Schwimmbad in der Lindleinsmühle mit 1,80 Meter zu planen. Noch hofft die DLRG, dass man eine Lösung für die Ausbildung von Rettungsschwimmern findet. Trotzdem macht sich bei den Rettern Hoffnungslosigkeit breit. Die brauchen eine Beckentiefe von mindestens 3,50 Meter, um eine ordentliche Tauchausbildung absolvieren zu können.Im Frühjahr hatten sich sowohl der Stadtrat, als auch der Kreistag für eine Beckentiefe von 3,80 Meter entschieden. Die Schulen, die dieses neue Schwimmbad auf dem Gelände der Wolfskeel Realschule nutzen würden, sind aber gegen eine so große Tiefe gewesen. Außerdem müssten rund 300.000 Euro mehr für das tiefere Becken eingeplant werden.Am kommenden Donnerstag wird sich auch der Würzburger Stadtrat noch einmal mit dem Thema befassen.

Erstellt: 18.10.16 - 06:03 Uhr



