Kitzingen: Brand im Gewächshaus

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuer im Gewächshaus. In der Nacht zum Montag ist bei einer Gärtnerei in Kitzingen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 03.00 Uhr war ein Zeuge auf die Flammen aufmerksam geworden und hatte Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht und stellte vorsorglich eine Brandwache bis in die frühen Morgenstunden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Erstellt: 17.10.16 - 15:21 Uhr



