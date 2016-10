Würzburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Wohnungseinbruch in Würzburg. Am Wochenende sind Unbekannte im Stadtteil Zellerau in eine Wohnung eingebrochen. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürozimmer. Darin wurden weitere Türen aufgebrochen und mehrere Schubladen durchwühlt. Dem Sachstand nach fehlen unter anderem Lautsprecher und CDs. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Erstellt: 17.10.16 - 14:17 Uhr



