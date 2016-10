Lkr Würzburg: Busse sollen behindertengerecht werden

Foto: Albrecht E. Arnold - pixelio.de

Rollstuhlfahrer sollen einfacher in Busse einsteigen können. Das ist der Plan des Landkreises Würzburg. Am Montagmorgen wurde im Kreistag der ÖPNV-Nahverkehrsplan vorgestellt. Fast 90 Prozent aller Busse haben bereits eine sogenannte “Niederflurtechnik“. Das bedeutet, dass der Einstiegsbereich ohne Treppen zugänglich ist. Problematischer ist es derzeit aber an den verschiedenen Haltestellen im Landkreis. Nur jede fünfte ist davon erhöht und somit barrierefrei ausgebaut. Bis 2022 sollen aber bundesweit alle Haltestellen umgebaut werden. Das muss in der Regel durch die Gemeinden selbst durchgeführt werden. Sie werden aber vom Landkreis bezuschusst.Außerdem wurden die verschiedenen Buslinien betrachtet. In Zukunft sollen in einigen Linien mehr Fahrten pro Stunde angeboten werden. Das gelte vor allem für die Linie 14 nach Gerbrunn. Durch die Mehrbelastung durch die Universität sei das hier nötig, so ein Sprecher.

Erstellt: 17.10.16 - 16:46 Uhr



zurück zur Übersicht