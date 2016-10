Würzburg: Wassertiefe des neuen Schwimmbads entschieden

Wasserbecken soll doch nur 1,80 Meter tief sein. Der Kreistag Würzburg hat am Montagvormittag über den Neubau des Schul- und Vereinshallenbad in der Lindleinsmühle diskutiert. Dabei wurde die Beckentiefe auf 1,80 Meter beschlossen. Zuvor gab es bereits eine Entscheidung, das Becken teilweise auf 3,80 Meter zu vertiefen. So hätten auch Vereine das Schwimmbad sinnvoll zum Tauchen nutzen können.Die Schulen, die das neue Bad hauptsächlich nutzen, hatten sich aber größtenteils gegen die größere Beckentiefe ausgesprochen. Außerdem würden Mehrkosten von etwa 300.000 Euro anfallen.Auch der Würzburger Stadtrat wird am kommenden Donnerstag über die Beckentiefe abstimmen. Die Beschlussvorlage des Schulausschusses empfiehlt ebenfalls eine Beckentiefe von nur 1,80 Meter.

