Albertshofen: Betrunken vom Fahrrad gekippt

Foto: Funkhaus Würzburg

Er hatte versucht mit 2,2 Promille Fahrrad zu Fahren. Lange ging das am Sonntagnachmittag für einen 41-Jährigen in Albertshofen am Sonntagnachmittag aber nicht gut. Beim Abbiegen kippte er von seinem Fahrrad und beschädigte dabei auch noch zwei abgestellte E-Bikes. Der Schaden hält sich mit 120 Euro allerdings in Grenzen.

Erstellt: 17.10.16 - 11:38 Uhr



