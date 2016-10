Mainfranken: weitere Scheuneneinbrüche in der Region

Die Serie von Scheuneneinbrüchen in Mainfranken geht weiter. Am vergangenen Wochenende wurde in eine Scheune nahe Müdesheim im Landkreis Main-Spessart eingebrochen. Dabei wurde Werkzeug und ein Balkenmäher im Wert von 1.600 Euro entwendet. In Gaubüttelbrunn wurden in der Nacht zum Sonntag Einbrecher erwischt, die in eine Scheune einsteigen wollten. Sie konnten aber fliehen.Seit Monaten häufen sich in Mainfranken die Fälle solcher Scheuneneinbrüche. Die Täter haben es vor allem auf Werkzeug, Gartengeräte und Maschinen abgesehen. Aufgrund ihrer oft abgeschiedenen Lage scheinen die Scheunen mehr und mehr zum Ziel für Einbrecher zu werden.

