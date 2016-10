Handball: Wölfe bleiben in der Erfolgsspur

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Wölfe setzen ihre Siegesserie in der zweiten Handball Bundesliga weiter fort. Am Sonntagabend gewannen sie in Dessau mit 23:28. In der Tabelle bleiben die Rimparer damit auf Tabellenplatz drei. Am kommenden Samstag dürfen die Wölfe dann wieder vor heimischem Publikum ran, Gegner ist dann die SG Leutershausen.

Erstellt: 16.10.16 - 20:59 Uhr



