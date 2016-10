Würzburg: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Funkhaus Würzburg

Angebranntes Essen hat am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Würzburg-Heuchelhof auf den Plan gerufen. Nachbarn hatten in einem Mehrfamilienhaus am Straßburger Ring Feuergeruch bemerkt. Weil die Türe zur entsprechenden Wohnung verschlossen war, stieg die Feuerwehr über eine Drehleiter ein. In der Wohnung hatte eine Person geschlafen und wurde geweckt. Der Brandgeruch war durch Essen im Backofen ausgelöst worden. Größerer Schaden entstand nicht.

Erstellt: 16.10.16 - 18:08 Uhr



zurück zur Übersicht