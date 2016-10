Würzburg: Frauen schlagen Räuber in die Flucht

Foto: Funkhaus Würzburg

Eine Gruppe Frauen hat in der Nacht zum Sonntag einen Handtaschenräuber in die Flucht geschlagen. Der 36-Jährige konnte später von der Polizei festgenommen werden. Gegen 23.15 Uhr hatte er in der Kaiserstraße versucht einer 19-Jährigen in der Innenstadt die Handtasche zu entreißen. Dabei griff er der Frau auch an den Hals. Ihre Freundinnen und weitere Zeugen griffen ein und konnten den Räuber in die Flucht schlagen. Die junge Frau blieb bei dem Angriff unverletzt.Kurze Zeit später konnte die Polizei im Rahmen ihrer Fahndung den Verdächtigen an der Haugerpfarrgasse stellen und festnehmen. Er war äußerst aggressiv und landete in der Arrestzelle.

Erstellt: 16.10.16 - 14:24 Uhr



zurück zur Übersicht