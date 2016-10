Gaubüttelbrunn: Scheuneneinbrecher überrascht

Foto: Peter Bohot / pixelio.de

Schon wieder waren Einbrecher in einer Scheune unterwegs. Bei Gaubüttelbrunn wurden sie allerdings von zwei Zeugen beobachtet. Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, hatten zwei Männer einen weißen Kastenwagen an einer offenen Feldscheune beobachtet. Neben dem Auto stand offenbar bereits Diebesgut bereit. Die Zeugen gingen auf Distanz zu dem Gebäude und informierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Kastenwagen allerdings bereits verschwunden. Auch Werkzeuge und Maschinen für mehrere tausend Euro waren weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeistreifen, Hunden und einem Hubschrauber brachte keinen Erfolg.

