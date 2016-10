Würzburg: Einbrüche in Gartenhäuser

Foto: Manni66 / pixelio.de

Einbrüche in Gartenhäuser. In den letzten Tagen ist in ganz Würzburg in mehrere Gartenhäuser eingebrochen worden. Unter anderem an der Gattingerstraße, an der Randersackerer Straße, in Grombühl und in der Sanderau. Es wurden eine Bohrmaschine und Matratzen und Essen geklaut. In zwei Fällen übernachtete der Einbrecher auch in der Hütte. In einem Fall konnte ein Besitzer noch einen etwa 20-jährigen Mann aus dem Fenster springen und weglaufen sehen.

Erstellt: 16.10.16 - 08:49 Uhr



zurück zur Übersicht