Basketball Bundesliga: erster Saisonsieg für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Der Bann ist gebrochen. s.Oliver Würzburg hat im fünften Spiel der Saison den ersten Sieg in der Basketball Bundesliga gefeiert. Am Ende hieß es 83:76 aus Sicht der Würzburg. Bester Spieler bei s.Oliver Würzburg war Jake Odum, er alleine brachte es auf 27 Punkte. Durch den Sieg hat die Mannschaft von Doug Spradley auch den letzten Tabellenplatz verlassen.Bereits am kommenden Freitag muss s.Oliver Würzburg wieder ran: dann soll gegen die Fraport Skyliners der erste Heimsieg der Saison folgen.

Erstellt: 15.10.16 - 22:20 Uhr



zurück zur Übersicht