Kitzingen: Crash unter Radfahrern endet mit Nasenbeinbruch

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Schmerzhafte Folgen hatte am Freitagnachmittag der Crash zweier Radfahrer in Kitzingen. Die beiden waren in einer Kurve auf dem Gehweg kollidiert. Die Folge: ein 29-Jähriger musste mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus, sein Kontrahent kam mit einer Schürfwunde an der Stirn und eine gebrochenen Brille davon.

Erstellt: 15.10.16 - 13:08 Uhr



