Würzburg: betrunkener 19-Jähriger macht betrunken Randale

Foto: Funkhaus Würzburg

Gleich zweimal hatte es die Polizei in der Nacht zum Samstag mit einem betrunkenen 19-Jährigen in Würzburg zu tun. Zunächst hatte ihn eine Streife in der Kaiserstraße erwischt: dort warf er ein Fahrrad über einen Baustellenzaun, gegen den er auch noch trat. Sachschaden war dabei nicht entstanden, auf Aufforderung der Beamten brachte er das Rad zurück. Ein Test am Alkomaten ergab 1,1 Promille.Gelernt hatte der 19-Jährige daraus aber offenbar nichts. Eine halbe Stunde später wurde die Polizei verständigt: nur wenige Meter entfernt in der Reisgrubengasse randalierte ein Mann, unter anderem trat er an zwei geparkten Autos die Außenspiegel ab. Wie sich zeigte, war es der gleiche 19-Jährige, mit dem es die Beamten schon vorher zu tun hatten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in die Ausnüchterungszelle gebracht.

Erstellt: 15.10.16 - 12:07 Uhr



zurück zur Übersicht