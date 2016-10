Landkreis Kitzingen: Widerstand gegen Suedlink wächst

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Landkreis Kitzingen will sich gegen die Stromautobahn SüdLink wehren. Einer der Trassenvorschläge für eine Erdverkabelung führt durch den Landkreis. Sehr zum Ärger von Landratsamt, Gemeinden und Bauernverband. Der Landkreis sei davon völlig überrascht und extrem kurzfristig informiert worden. Durch A3 und A7 sowie B8 und B22 sei der Raum Kitzingen bereits extrem belastet. Zudem würden durch eine mögliche Trasse wertvölle Böden und Weinbau, aber auch die Lebensräume von Tieren geschädigt. In der kommenden Woche hat Netzbetreiber TenneT zu Infoveranstaltungen in mehreren Landkreis in Mainfranken zu Suedlink eingeladen.

Erstellt: 15.10.16 - 10:47 Uhr



