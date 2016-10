Würzburg: SPD wählt Linsenbreder zur Bundestagskandidatin

Foto: SPD

Die SPD in Stadt und Landkreis Würzburg hat die Weichen für die Bundestagswahl 2017 gestellt. Am Freitagabend wurde Eva Maria Linsenbreder mit 97 Prozent der Stimmen als Bundestagskandidatin gewählt. Die amtierende Bürgermeisterin von Kleinrinderfeld sei seit Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und habe sich ein klares, soziales Profil erarbeitet. Sie wird im kommenden Jahr versuchen, Paul Lehrieder von der CSU das Direktmandat für den Wahlkreis Würzburg abzujagen. Lehrieder, der seit 2005 im Bundestag sitzt, wird erneut kandidieren.

Erstellt: 15.10.16 - 08:37 Uhr



