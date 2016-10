Mainfranken: Bürgerinformation zur Stromtrasse SuedLink

Infoveranstaltungen zum SuedLink. Mit mehreren Info-Foren möchte Stromnetzbetreiber Tennet die Bürger in Mainfranken über die geplante Stromtrasse aufklären. Von Montag bis Mittwoch finden die entsprechenden Veranstaltungen in den betroffenen Landkreisen statt. Experten erklären, wie konkrete Bauabläufe aussehen könnten. Außerdem wird darüber informiert, welche Kabel eingesetzt werden könnten und welche Auswirkungen diese auf die Umwelt haben. Die Bürger bekommen die Möglichkeit, Bedenken zur Sprache zu bringen und diese mit Tennet zu diskutieren. Die Termine für die Info-Foren sehen wie folgt aus:Landkreis Main-Spessart: Montag (17.10.) im Historisches Rathaus KarlstadtLandkreis Schweinfurt: Dienstag (18.10.) in der Kulturhalle GrafenrheinfeldLandkreis Würzburg: Mittwoch (19.10) in der Mehrzweckhalle in GiebelstadtLandkreis Kitzingen: Mittwoch (19.10) in der Gartenlandhalle in AlbertshofenDie Veranstaltungen finden jeweils von 17 bis 20 Uhr statt.

