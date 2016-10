Unterfranken: Stimmung im Handwerk so gut wie noch nie

Foto: Handwerkskammer für Unterfranken

Nie war die Stimmung im unterfränkischen Handwerk so gut wie aktuell. 93 Prozent der Betriebe zeigen sich mit ihrer wirtschaftlichen Situation zufrieden. Es ist der beste Wert, den die Handwerkskammer für Unterfranken je ermittelt hat. Vor allem das Baugewerbe brummt. Gleichzeitig profitieren alle Handwerksbetriebe von vollen Auftragsbüchern, stetig kommen neue Aufträge dazu.Die gute Stimmung zeigt sich auch beim Blick auf die kommenden Monate. Deutlich über 90 Prozent aller Handwerksbetriebe erwarten eine befriedigende oder gute weitere Entwicklung. Auch das ist ein in dieser Form bisher nicht dagewesener Wert. Vermutlich werde 2016 das beste Jahr sein, dass das Handwerk in Unterfranken je hatte, so die Einschätzung der Handwerkskammer für Unterfranken.

Erstellt: 14.10.16 - 14:38 Uhr



