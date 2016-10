Erlabrunn: Diebe klauen Weinberg leer

Foto: Funkhaus Würzburg

Ungewöhnlicher Diebstahl. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in einem Weinberg in Erlabrunn einen Großteil der Trauben gestohlen. Dabei schnitten die Diebe gleich ganze Reben von den Stöcken ab. Der Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Erstellt: 14.10.16 - 13:32 Uhr



zurück zur Übersicht