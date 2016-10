Würzburg: Wintersemester startet mit über 4.000 Studienanfängern

Foto: Funkhaus Würzburg

Semesterstart an der Uni Würzburg. Am Montag beginnen über 4.000 Erstsemester ihr Studium in der Stadt. Das sind aber etwa 200 weniger als 2015. Insgesamt waren bis Freitag 28.242 Studierende eingeschrieben. Insgesamt ist es im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus. Bis zum amtlichen Stichtag am 1. Dezember wird die Zahl voraussichtlich aber noch weiter steigen. Knapp 60 Prozent der Studenten sind weiblich. Über 2000 ausländische Studenten sind auch in diesem Semester wieder in Würzburg eingeschrieben.Die beliebtesten Fächer sind Humanmedizin und Rechtswissenschaft. Aber auch Wirtschaftswissenschaften, Englisch und Deutsch werden oft als Studienfach gewählt. Die über 6.100 Lehramtsstudenten bilden aber insgesamt die größte Gruppe an der Uni Würzburg.

17.10.16 - 06:00 Uhr



