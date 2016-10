Rutschenspaß im Wasserpark

Foto/Video: Funkhaus Würzburg

Wie kühlt man sich bei 35 Grad am besten ab? Genau, im Schwimmbad. Aber in Dubai ist ja nichts gewöhnlich, deswegen gibt es hier riesige Wasserparks in denen man den ganzen Tag verbringen kann.Neben wilden Wasserrutschen, gibt es im “Aquaventure“ des 5-Sterne-Hotels “Atlantis“ auch eine Felslandschaft, durch die sich ein Wildwasserkanal durchschlängelt. Den kann man ganz bequem auf Reifen durchschippern. Und wer von all dem Trubel genug hat, kann sich ganz einfach am eigenen Sandstrand, direkt am Meer entspannen:

Erstellt: 14.10.16 - 17:10 Uhr

Video zur Meldung (Anklicken zum Abspielen)



Video: Video: Funkhaus Würzburg (Anklicken zum Abspielen)



zurück zur Übersicht