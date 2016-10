Handball: Rimpar zu Gast beim Aufsteiger in Dessau

Rimpar zu Gast beim Zweitligaaufsteiger in Sachsen-Anhalt. Am Sonntagabend treffen die Rimparer Wölfe auf den Dessau-Roßlauer HV. Die Wölfe wollen ihren guten Saisonstart weiter ausbauen. Aktuell stehen sie auf Platz 3 in der Tabelle. Außerdem konnten sie bislang beide Auswärtspartien gewinnen.Die Gastgeber spielen das erste Mal seit 2011 zweitklassig. Der Saisonstart ist mit drei Siegen aus sechs Partien durchaus gelungen. Das letzte Mal trafen beide Teams vor drei Jahren in der dritten Liga aufeinander.Mit Benedikt Brielmeier und Torhüter Max Brustmann sind zwei Spieler der Wölfe angeschlagen. Beide konnten diese Woche nicht trainieren. Trotzdem hofft Trainer Matthias Obinger beide einsetzen zu können. Spielbeginn ist am Sonntag um 17 Uhr.

