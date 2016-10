Basketball: s.Oliver Würzburg will den ersten Saisonsieg

Foto: s.Oliver Würzburg

Auswärtsspiel für s.Oliver Würzburg. In Tübingen wollen die Baskets den ersten Saisonsieg einfahren. Zum Saisonauftakt gab es in vier Spielen vier Niederlagen. Darunter waren aber auch Partien gegen die Meisterschaftsfavoriten Bamberg und München. Nun soll gegen Tübingen die Wende geschafft werden. In der Saisonvorbereitung trafen beide Teams schon einmal aufeinander. Vor gut vier Wochen konnten die Baskets gewinnen.Der Saisonstart von Tübingen war ebenfalls nicht von großem Erfolg gekrönt. Es reichte aber zu einem Heimsieg gegen die Giessen 46ers. Aktuell steht der Gastgeber auf Platz 15, die Baskets sind Tabellenletzter. Tübingen konnte in der Vergangenheit aber noch kein Heimspiel gegen Würzburg gewinnen.Besonders wird die Partie für Würzburgs Neuzugang Vladimir Mihailovic, der vergangene Saison noch für Tübingen spielte. Spielbeginn in der Paul-Horn-Arena ist am Samstag um 20:30 Uhr.

Erstellt: 14.10.16 - 15:43 Uhr



zurück zur Übersicht