Was wäre ein Besuch in Dubai, ohne mal in der Wüste gewesen zu sein. Deswegen ging es heute bei der Wüstensafari mit dem Jeep zum “Dune Bashing“ - Mit Vollgas über riesige Sanddünen heizen. Außerdem hat Dany die neue Trendsportart “Sandboarding“ für sich entdeckt - Snowboarden im Sand.

Erstellt: 13.10.16 - 20:31 Uhr

