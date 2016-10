A3 / Theilheim: Stauende übersehen - zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall am Stauende. Ein Kleintransporter ist am Donnerstagvormittag auf der A3 bei Theilheim ins Heck eines LKW gekracht. Zwei der Insassen des Kleintransporters wurden dabei schwer verletzt. Zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Nürnberg mussten vorübergehend gesperrt werden. Offenbar hatte der Fahrer des Kleintransporters einen LKW zu spät bemerkt, der am Stauende angehalten hatte. Er versuchte noch auszuweichen, wenn auch erfolglos.

Erstellt: 13.10.16 - 17:51 Uhr



