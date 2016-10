Unterfranken: IHK und HWK gründen Integrationsnetzwerk

Logo: IHK

Ein Onlinenetzwerk zur besseren Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt – das haben die Handwerkskammer für Unterfranken und Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt am Donnerstagnachmittag vorgestellt. Betriebe können unter www.wir-integrieren-flüchtlinge.de Teil des Netzwerks werden.Unternehmen sollen so gezeigt bekommen, wie sie unter anderem mit Flüchtlingen in Kontakt kommen und welche Möglichkeiten es gibt Praktika, Ausbildung oder Beschäftigung anzubieten. Außerdem soll dort der Erfahrungsaustausch von Unternehmen möglich gemacht werden.Rund 40 Flüchtlinge befinden sich aktuell in einer IHK-Ausbildung. Bei der HWK und ihren Tochterunternehmen werden derzeit rund 1.000 Personen mit Flüchtlingshintergrund betreut, beispielsweise in Berufsintegrations- oder Sprachkursen.

Erstellt: 13.10.16 - 17:43 Uhr



zurück zur Übersicht