Würzburg: Richtfest am Hubland

Foto: Stadt Würzburg



Foto: Funkhaus Würzburg Foto: Funkhaus Würzburg

Rohbau im neuen Stadtteil fertiggestellt. Am Freitagnachmittag feiert die Würzburger Stadtbau offizielles Richtfest am Hubland. Insgesamt entstehen dort 175 neue Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern. Die Mietpreise liegen zwischen sechs und zwölf Euro pro Quadratmeter. So soll es auch sozial schwächeren Personen mögliche sein, sich eine Wohnung leisten zu können.Bereits seit gut drei Wochen kann man sich unter www.wohnen-in-hubland.de für die neuen Mietwohnungen am Hubland bewerben. Die ersten Mieter sollen dann im Herbst 2017 einziehen können.

Erstellt: 14.10.16 - 06:20 Uhr



