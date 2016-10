Würzburg: Neue Forschungseinrichtung für die Uni

Renommierte Forschungseinrichtung für Würzburg. Die Universität bekommt ein Helmholtz-Institut. Dort sollen ab 2017 Infektionskrankheiten mit modernster Technologie erforscht und neue Therapieansätze entwickelt werden. Für den Aufbau stellt die bayerische Staatsregierung 46 Millionen Euro zur Verfügung.Die neue Forschungseinrichtung ist eine Ergänzung zu dem in Würzburg bereits bestehenden Zentrum für Infektionsforschung. Zunächst arbeiten die Helmholtz-Institut-Forscher am Zentrum für Medizin, langfristig ist aber ein Neubau geplant.Die Universität Würzburg hat sich in einem bundesweiten Wettbewerb gegen andere Universitätsstandorte durchgesetzt. In ganz Deutschland gibt es bislang fünf Helmholtz-Institute, darunter auch an der Uni Erlangen-Nürnberg.

Erstellt: 13.10.16 - 16:17 Uhr



