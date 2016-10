Großraum Würzburg: Polizei lässt Drogenring hochgehen

Foto: Polizei

Einen zehnköpfigen Dealerring hat die Polizei im Großraum Würzburg hochgehen lassen. Bei zahlreichen Wohnungsdurchsuchungen wurden kleinere Mengen an Drogen sichergestellt, gegen zehn Beschuldigte wird ermittelt. Zudem entdeckten die Beamten in Igersheim nahe Röttingen eine Marihuana-Plantage. Wohnungen wurden unter anderem in Würzburg selbst, Kürnach, Estenfeld und Uettingen durchsucht. Alle zehn Beschuldigten sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Neben Marihuana wurden auch Amphetamine in den Wohnungen gefunden.

Erstellt: 13.10.16 - 15:20 Uhr



