München / Gemünden: Landtag hat Felbingers Immunität aufgehoben

Der Anklage gegen den Landtagsabgeordneten Günther Felbinger aus Gemünden steht nichts mehr im Weg. Der Landtag hat am Donnerstagmittag ohne Gegenstimmen seine Immunität aufgehoben. Dieser Schritt war nötig, damit die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Felbinger vorantreiben kann. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler soll offenbar wegen Betrugs angeklagt werden. Er soll über Jahre hinweg rund 55.000 Euro aus seinem Mitarbeiterbudget zweckentfremdet haben. Vor knapp einem Jahr waren die Vorwürfe gegen Felbinger öffentlich geworden. Wenig später hatte er Selbstanzeige erstattet und rund 60.000 Euro an die Staatskasse zurückgezahlt. Felbinger hatte als Konsequenz aus dem Skandal den Vorsitz der Freien Wähler in Unterfranken abgegeben. Sein Landtagsmandat hingegen hat er bislang behalten.

