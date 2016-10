Fußball: Kickers zu Gast auf der Bielefelder Alm

Foto: Marion 0502

Auswärtsspiel für die Kickers auf der Bielefelder Alm. So wird das Stadion der Ostwestfalen von ihren Fans genannt. Nach der Länderspielpause am vergangenen Wochenende wollen die Kickers am Freitag weitere Punkte sammeln. Die Bielefelder sind in der bisherigen Saison noch ohne Sieg, spielten zuletzt dreimal Unentschieden in Serie.Die Kickers hingegen haben auch in Liga zwei ihre Auswärtsstärke bereits unter Beweis gestellt. Zuletzt gab es sieben Punkte aus drei Partien in fremden Stadien. Saisonübergreifend haben die Würzburger in den letzten elf Auswärtsspielen immer mindestens einen Treffer erzielt. Trainer Bernd Hollerbach hat bei der Aufstellung erneut die Qual der Wahl: Alle Spieler sind fit.Spielbeginn in der SchücoArena ist am Freitag um 18:30 Uhr

Erstellt: 14.10.16 - 06:00 Uhr



