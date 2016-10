A3/Heidingsfeld: Doppelt so viele Unfälle wie letztes Jahr

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Zahl der Unfälle auf der A3 hat sich verdoppelt. Zwischen Juni und September hat es alleine im Abschnitt zwischen Heidingsfeld und Randersacker 250 Mal gekracht. Im selben Zeitraum vor einem Jahr waren es mit 135 nur etwa halb so viele. Grund für die Unfälle seien die schmalen Fahrspuren im Baustellenbereich, aber auch unüberlegtes Fahren, so die Polizei. Häufig drängten sich im engen Bereich breite Limousinen noch an Lastern vorbei.Schon der Bund Naturschutz hatte kritisiert, dass es in dem Abschnitt zu viele Unfällle und damit auch Staus gibt. An der engen Situation könne man während der Baustelle aber kaum etwas ändern, so die Autobahndirektion.Eine Besserung tritt Ende des Jahres ein: Dann kann der Verkehr zumindest in Richtung Nürnberg auf der neuen Strecke fahren, die dann breiter ist. Insgesamt dauern die Bauarbeiten bei Würzburg bis Ende 2019.

Erstellt: 13.10.16 - 12:18 Uhr



zurück zur Übersicht