Thüngen: Wespenstich verursacht Unfall

Foto: JPW. Peters / pixelio.de

Unfall nach Wespenstich. Am Mittwochnachmittag ist ein umgekippter Unimog in einem Straßengraben zwischen Thüngen und Retzbach gefunden worden. Der 67-jährige Fahrer hatte offenbar durch eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen. Der 67-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt, aber aufgrund der allergischen Reaktion in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 13.10.16 - 11:47 Uhr



zurück zur Übersicht