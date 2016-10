Würzburg: Einbrecher in Parfumerie

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

Einbrecher waren in der Nacht auf Donnerstag in einer Würzburger Parfumerie. Zwischen 21.15 Uhr und 4 Uhr schlugen sie die Glastüre in der Theaterstraße ein und durchwühlten Regale. Offenbar wurden sie aber gestört. Als der Einbruch entdeckt wurde standen noch Plastiktüten mit Diebesgut bereit. Ob sie einen Teil der Beute mitgenommen haben ist noch unklar. Erst am Wochenende hatten Einbrecher vergeblich versucht, in das Geschäft hinein zu kommen.Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Möglicherweise kann hat jemand das Einschlagen der Türe gehört und kann die Tatzeit genauer einordnen.

Erstellt: 13.10.16 - 11:07 Uhr



