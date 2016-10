B27 / Würzburg: Schwerer Unfall sorgt für Verkehrschaos

Foto: Jens Märker / pixelio.de

Im Würzburger Berufsverkehr drohen aktuell massive Staus. Die B27 ist nach einem schweren Unfall in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Berufsverkehr aus und in Richtung Veitshöchheim steht still. Auf dem Stadtring, unterhalb der Steinburg sind mehrere Autos zusammengestoßen. Offenbar wurde mindestens eine Person eingeklemmt. Die Strecke gleicht einem Trümmerfeld, so die Polizei. Wie lange die Situation anhält ist noch unklar.

Erstellt: 13.10.16 - 07:16 Uhr



