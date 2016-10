Würzburg: Nein zu Baugebiet - ja zu Fahrradgaragen

Foto: Funkhaus Würzburg

Kein neues Wohngebiet in Festungsnähe. Der Würzburger Planungsausschuss hat Wohnhäusern im Bereich des Leutfesserwegs, nahe des “Guts zur neuen Welt“, eine Absage erteilt. Die Stadträte wollen die Grünfläche dort erhalten und nicht weiter bebauen lassen.Zustimmung gab es für fünf weitere Fahrradgaragen in der Stadt. Die doppelstöckigen Fahrradgaragen kommen an die Juliuspromenade, den Ulmer Hof, den Paradeplatz hinter dem Dom, die Sterngasse und die Talavera. Kritik gab es aber, weil teilweise Parkplätze für Autos dadurch wegfallen. Zusammen sollen die Fahrradgaragen rund 400.000 Euro kosten.

Erstellt: 13.10.16 - 05:48 Uhr



