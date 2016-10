Gerolzhofen: Schwerer Bade-Unfall mit Dreijähriger

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwerer Badeunfall in Gerolzhofen. Eine Dreijährige ist am Mittwochnachmittag leblos am Boden des Nichtschwimmerbeckens entdeckt worden. Nach einer Reanimation durch den Bademeister kam das Kind in ein Krankenhaus.Die Dreijährige hatte zunächst im Kinder-Planschbecken gespielt. In einem unbeobachteten Moment ging das Mädchen offenbar zum Nichtschwimmerbecken und rutschte vom Beckenrand aus ins Wasser. Dort entdeckte die Mutter wenig später das Kind und rettete es aus dem Becken. Der Bademeister begann umgehend mit der Wiederbelebung. Nachdem die Dreijährige das Bewusstsein wiedererlangt hatte, wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erstellt: 12.10.16 - 18:48 Uhr



zurück zur Übersicht