Schweinfurt: Tatverdächtiger nach sexuellem Missbrauch in Haft

Foto: Funkhaus Würzburg

Verdächtiger nach sexuellem Missbrauch in Schweinfurt in Haft. Ein 29-Jähriger Mann steht in dringendem Verdacht, gestern Morgen eine junge Frau nahe des Rathenau-Gymnasiums in Schweinfurt missbraucht zu haben. Er wurde heute morgen festgenommen und sitzt mittlerweile aufgrund des Verdachts auf besonders schwere Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Unter anderem ein Zeugenhinweis führte letztlich auf die Spur des Mannes. Dem 29-Jährigen droht jetzt eine Strafe von einem bis zu 15 Jahren Haft.

Erstellt: 12.10.16 - 15:37 Uhr



