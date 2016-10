München / Gemünden: Landtag soll Immunität von Günther Felbinger aufheben

Foto: Bildarchiv Bayerischer Landtag

Die Ermittlungen gegen den Landtagsabgeordneten Günther Felbinger aus Gemünden gehen in die entscheidende Phase. Am Donnerstag soll der Landtag Felbingers Immunität als Abgeordneter aufheben, erst dann kann das Verfahren weitergehen. Der Schritt gilt allerdings als Formsache. Die Staatsanwaltschaft will ihn offenbar wegen Betrugs anklagen. Er soll mit fingierten Werkverträgen den Staat um rund 55.000 Euro geprellt haben. Felbinger hatte 2015 Selbstanzeige erstattet und freiwillig rund 60.000 Euro zurückbezahlt. Zuvor war aufgeflogen, dass er über Jahre hinweg offenbar Geld aus seinem Mitarbeiterbudget zweckentfremdet hatte. Als Folge hatte er den Vorsitz der Freien Wähler in Unterfranken niedergelegt. Sein Landtagsmandat hatte er dagegen behalten.

Erstellt: 13.10.16 - 06:21 Uhr



