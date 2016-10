Marktheidenfeld: Großangelegte Suche nach Rentner erfolgreich

Foto: Peter Bohot / pixelio.de

Rentner gefunden. Bis spät in die Nacht war am Dienstagabend ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr in Marktheidenfeld im Einsatz. Mit Hubschrauber und Spürhund wurde dort nach einem 71-Jährigen gesucht, der aus einem Seniorenheim verschwunden war. Fünf Stunden dauerte die Suchaktion an, bis der Rentner unweit der Einrichtung aus der er verschwunden war gefunden wurde. Der Mann war in unwegsamem Gelände gestürzt. Leicht unterkühlt wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 12.10.16 - 16:04 Uhr



