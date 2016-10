Waldbüttelbrunn: Ermittlungen nach Autoaufbrüchen

Unsicherheit bei Autobesitzern. Nach der Aufbruchserie in Waldbüttelbrunn laufen die Ermittlungen nach dem oder den Tätern. Momentan ist noch völlig unklar, ob ein mehrere Täter für die etlichen Aufbrüche verantwortlich sind. Die Tat sei von einer Person ohne weiteres zu schaffen, so ein Polizist. Nach Informationen unserer Redaktion wurde ein Teil der Autos durch manipulierte Funkschlösser geöffnet. Der oder die Diebe klauten dann Wertsachen aus den Autos.Dass im selben Zeitraum in Würzburger Stadtgebiet Lieferwagen und LKW aufgebrochen und Geräte ausgebaut wurden muss nicht in direktem Zusammenhang stehen, so die Polizei. Es könne sich auch um eine zufällige Häufung in den letzten Tagen handeln.

