Schweinfurt: Festnahme nach sexuellem Missbrauch

Foto: Rike / pixelio.de

Festnahme nach sexuellem Missbrauch in Schweinfurt. Ein 29-Jähriger Mann steht in dringendem Verdacht, gestern Morgen eine junge Frau nahe des Rathenau-Gymnasiums in Schweinfurt missbraucht zu haben. Er wurde heute morgen festgenommen. Unter anderem ein Zeugenhinweis führte letztlich auf die Spur des Mannes.

Erstellt: 12.10.16 - 13:03 Uhr



zurück zur Übersicht