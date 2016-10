Würzburg: Kritik an Hafensommer-Planung

Nach dem großen Minus beim Würzburger Hafensommer kommen die Kritiker auf den Plan. Die Planungen müssten unbedingt überarbeitet werden, so der Tenor am Mittwoch im Kulturausschuss der Stadt. Teilweise wurde sogar eine Privatisierung des Festivals geforder. Im Ausschuss war bekannt geworden, dass das Festival ein Minus von 165.000 Euro eingefahren hat. Damit muss die Stadt nochmal mit 75.000 Euro mehr in die Presche springen als ursprünglich gedacht.Kritik kommt auch vom Dachverband der freien Kulturträger in Würzburg. Dort sei man sich über die Wichtigkeit der Veranstaltung bewusst, man müsse sich aber schon fragen, ob die Dimensionen zwischen Bezuschussung und Zuschauerzahlen beim Hafensommer noch im Verhältnis stehen.

