Würzburg: Wiesentheid-Angeklagter legt Geständnis ab

Foto: Gerhard Frassa - pixelio.de

Im Prozess um den versuchten Mord von Wiesentheid hat der 20-jährige Hauptangeklagte am Mittwoch vor dem Landgericht Würzburg ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu seine Ex-Freundin mit Hilfe eines Kumpels in den Park gelockt zu haben. Als die 22-Jährige ihm dort zum wiederholten Male klar machte, dass sie nichts mehr von ihm wissen wollte, stach er mit einem Messer brutal auf Hals, Kopf und Nacken der jungen Frau ein. "Ich wollte, dass sie still ist", so der 22-Jährige wörtlich. Er habe bereits in den Wochen zuvor "Fantasien" gehabt, seine Ex-Freundin umzubringen. Unter anderem habe er sie für den Verlust seines Arbeitsplatzes verantwortlich gemacht. Heute wisse er, dass es nicht ihre Schuld war. Er würde die Tat gerne ungeschehen machen, so der Angeklagte weiter. Das Opfer ist seit der Tat teilweise gelähmt, sie sitzt im Rollstuhl und befindet sich derzeit in einer Reha-Klinik. Der 19-jährige Mitangeklagte hat sich bislang nicht geäußert. Der Prozess wird am 18. Oktober fortgesetzt.

Erstellt: 12.10.16 - 11:49 Uhr



