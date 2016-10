Würzburg: Bahn schiebt Lärmschutz auf lange Bank

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Errichtung von Lärmschutzwänden entlang der Bahnstrecke im Würzburger Süden lässt weiter auf sich warten. Die Arbeiten wurden in den letzten Monaten unterbrochen, da die Hauptstrecke Nürnberg-Bamberg teilweise komplett gesperrt war und der Bahnverkehr über Würzburg geleitet wurde. Zwar sucht die Bahn nach weiteren Terminen für den Aufbau der Lärmschutzwände. In den nächsten Monaten wird daraus jedoch nichts werden, da die Route am Würzburger Südbahnhof erneut als Ausweichstrecke genutzt wird. Da es sich beim Lärmschutz um eine freiwillige Bauleistung der Bahn handelt, haben die Arbeiten an anderen Strecken Vorrang.Insgesamt wird die Bahn in Würzburg zehn Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von knapp neun Kilometern bauen. Vor allem im Bereich Frauenland / Stadtring war intensiv um Größe und Aussehen gerungen worden.

Erstellt: 12.10.16 - 15:19 Uhr



zurück zur Übersicht