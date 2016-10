Würzburg: Neue Diskussion um Wassertiefe

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

Neue Diskussionen über Wassertiefe erwartet. Der Schulausschuss der Stadt Würzburg hat sich am Dienstag auf eine Wassertiefe beim gemeinsamen Schwimmbad mit dem Landkreis in der Lindleinsmühle festgelegt. Sie soll nun doch nur 1,80 Meter betragen. Zuvor gab es schon eine Entscheidung, die Becken auf 3,80 Meter zu vertiefen. Nur bei dieser Tiefe können auch Vereine das Schwimmbad sinnvoll nutzen.Grund für den Kehrtwende sind steigende Kosten: Für ein tieferes Becken wäre ein ständiger Bademeister Pflicht, oder die Wassertiefe müsste per Hubboden verstellbar sein. Die Rede ist von mindesten 300.000 Euro Mehrkosten. Das Schwimmbad soll an der Wolfskeel-Realschule gebaut und überwiegend von Schulen aus Würzburg und dem nördlichen Landkreis genutzt werden.

12.10.16 - 06:51 Uhr



