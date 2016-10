Schweinfurt: Schlägerei zwischen Busfahrer und Passagier

Ein Busfahrer und ein Fahrgast sind am Montagnachmittag in Schweinfurt aneinander geraten. Es kam zu einer kurzen Rangelei – am Ende kam der Busfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus, der Täter flüchtete.Der Unbekannte wollte beim Einsteigen mit einem 100 Euro Schein bezahlen, was der Fahrer ablehnte. Schließlich kramte der Unbekannte doch genügend Kleingeld zusammen, drückte dann aber plötzlich den Kopf des Fahrers mit voller Kraft auf das Lenkrad. Anschließend kam es zu einer kurzen Rangelei. Als der Busfahrer danach den Notruf betätigte, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Erstellt: 11.10.16 - 17:07 Uhr



