Würzburg: zweiter Prozesstag um versuchten Mord in Wiesentheid

Foto: Funkhaus Würzburg

Vor dem Würzburger Landgericht wird am Vormittag der Prozess um den versuchten Mord in Wiesentheid fortgesetzt. Dabei will der 20-jährige Hauptangeklagte wohl ein umfassendes Geständnis ablegen, der 19-jährige Mitangeklagte vorerst schweigen. Die beiden sollen im Januar die Ex des 20-Jährigen in den Schloßpark Wiesentheid gelockt haben. Dort soll sie der Hauptangeklagte dann mit einem Messer in Hals und Nacken gestochen haben.Die 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und erst am Morgen nach der Tat aufgefunden, sie hatte eine große Menge Blut verloren. Sie überlebte nur knapp, ist aber halbseitig gelähmt und leidet auch psychisch noch erheblich unter den Folgen.

Erstellt: 12.10.16 - 06:18 Uhr



